Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» потрапив у шортліст BAFTA

Документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова увійшла до короткого списку британської премії BAFTA у категорії «Документальні фільми».

Про це повідомили на сайті премії.

Окрім фільму Чернова, у шортліст потрапили: «Апокаліпсиси у тропіках» Петра Коста, «Приховування» Лори Пойтрас і Марка Обенгауса, «Містер Ніхто проти Путіна» Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна, а також «Ідеальна сусідка» Гіти Гандбгір.

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні, ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг. У 2024 році в категорії «Документальне кіно» перемогла попередня робота Чернова — «20 днів у Маріуполі».

Фільм «2000 метрів до Андріївки» висвітлює події українського контрнаступу 2023 року. Режисер слідкує за взводом, завдання якого — звільнити село Андріївка на Донеччині. Проте, просуваючись лісом, бійці усвідомлюють масштаб та складність війни.

Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року. Попередній документальний фільм Чернова «20 днів у Маріуполі» також приніс Україні перший «Оскар».