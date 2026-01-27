На Черкащині під час затримання підозрюваного в убивстві загинули четверо поліцейських

У Черкаській області під час спецоперації із затримання підозрюваного в убивстві він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, нападника ліквідували.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Серед полеглих — командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, майор поліції Сергій Сафронов, заступник командира цієї роти, майор поліції Олександр Флорінський, інспектор взводу швидкого реагування, старший лейтенант поліції Денис Половинка, а також поліцейський офіцер громади Черкаського районного управління поліції, майор поліції Володимир Бойко. Усі загиблі були учасниками бойових дій.

Крім того, під час інциденту зазнав поранень поліцейський офіцер громади Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант Олександр Шпак. Йому надають медичну допомогу.