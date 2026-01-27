Вночі росіяни масовано атакували Україну. Що відомо про наслідки

У ніч проти вівторка, 27 січня, російська армія масовано атакувала Україну дронами. Наслідки обстрілів зафіксували в Харкові, Одесі та на Дніпропетровщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила 135 зі 165 російських БпЛА.

ППО працювала на півночі, півдні, у центрі та сході країни. Влучання 24 дронів зафіксували в 14 місцях, падіння уламків — у 9.

ДСНС повідомила, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, загорілася квартира на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали до безпечної зони 15 людей.

Крім того, за даними ДСНС, у Харкові внаслідок ракетної атаки постраждали дві людини. Удари прийшлися по Індустріальному району міста. Одне з влучань було по будівлі навчального закладу. Сталися руйнації та пожежа. Пошкоджені розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки. Також зафіксовано ще одне влучання, там виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків атаки.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни масовано атакували Одещину ударними БпЛА. Унаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик.

За даними ДСНС, в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою пошкоджено квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку. Через влучання у дев’ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п’ятому поверхах.

Крім того, унаслідок удару пошкоджено церкву, вибито скління в сусідніх будівлях, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.

Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності. Загалом постраждало вісім людей, серед них двоє дітей. Під завалами можуть перебувати троє людей.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали 23 особи. 9 людей госпіталізовано, серед них 2 дитини (дівчатка 2013 та 2008 року народження) та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості.