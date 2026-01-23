Естонії заборонили проводити Чемпіонат Європи з фехтування 2026 року, бо країна відмовилася пускати спортсменів з Росії та Білорусі

Міжнародна федерація фехтування (FIE) позбавила Естонію права на проведення Чемпіонату Європи 2026 року. Турнір перенесли до Франції.

Про це повідомляє медіа ERR.

Федерація ухвалила це рішення ще 14 січня, але повідомила Естонію через тиждень.

Право на проведення змагань Естонія отримала у 2024 році. Однак у листопаді 2025 року суттєво спростили правила і вимоги щодо отримання нейтрального статусу спортсменами. Зокрема, цей статус могли отримати спортсмени з Росії та Білорусі.

Спортсменам навіть не треба доводити, що вони не повʼязані з військовими організаціями та диктаторськими режимами — достатньо підписати «декларацію засудження війни».

FIE вимагала від країни-організатора письмового підтвердження, що всі спортсмени зможуть взяти участь у турнірі та перетнути кордон, незалежно від громадянства та військового звання. Але влада Естонії відмовилася підписувати такий документ.

За словами віцеканцлера Міністерства культури з питань спорту Естонії Райдо Мітта, позиція уряду однозначна: спортсменам з Росії та Білорусі візи не видають, діє нульова толерантність і винятків не буде.

Тепер Чемпіонат Європи з фехтування 2026-го проведуть у Франції у червні цього року.