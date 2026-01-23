У Середземному морі через несправність застряг танкер тіньового флоту Росії

У Середземному морі біля узбережжя Алжиру застряг і дрейфує нафтовий танкер Progress, який перевозив російську нафту та перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg

Танкер йшов уздовж узбережжя Північної Африки в напрямку Суецького каналу з вантажем — приблизно 730 000 барелів російської нафти марки Urals. Після проходження Алжиру судно різко змінило курс, вийшло за межі судноплавних шляхів і застрягло.

Навігаційний статус судна змінився на «не під керуванням», а швидкість впала — це вказує на технічну несправність на борту судна, якому вже 19 років. Менеджером судна є компанія Legacy Marine LLC із Санкт-Петербурга.

Танкер перебуває під санкціями ЄС і Британії. Після потрапляння до санкційного списку назву судна змінювали двічі. Нещодавно танкер змінив прапор на російський і був внесений до Російського морського реєстру судноплавства.

Останнім часом танкери тіньового флоту РФ постійно стикаються з проблемами в морі. Зокрема, 20 січня військові США затримали в Карибському морі танкер Sagitta за перевезення венесуельської нафти. Судно перебуває під санкціями України, ЄС, США, Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

А вже 22 січня військово-морські сили Франції зупинили в Середземному морі танкер, що прямував з Росії, перебував під міжнародними санкціями та, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Попри це, журналісти BBC 23 січня зʼясували, що десятки нафтових танкерів, проти яких Велика Британія ввела санкції у відповідь на війну Росії в Україні, пройшли через Ла-Манш у січні. Раніше британське Міноборони погрожувало танкерам «рішучими заходами».

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.