Чорнобильську АЕС заживили від енергосистеми України після нічної атаки РФ

Енергетики заживили обʼєкти Чорнобильської АЕС від обʼєднаної енергосистеми України після російського обстрілу в ніч проти 20 січня.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Під атакою росіян вночі були вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення обʼєктів Чорнобильської зони відчуження. Але вже вдень усі обʼєкти заживлені у штатному режимі.
Станцію забезпечили необхідним запасом палива і резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.
У Міненерго зазначають, що радіаційний фон на промисловому майданчику і в зоні відчуження в нормі. Прямої загрози для населення чи навколишнього середовища наразі немає.
Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.