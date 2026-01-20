Чорнобильську АЕС заживили від енергосистеми України після нічної атаки РФ

Енергетики заживили обʼєкти Чорнобильської АЕС від обʼєднаної енергосистеми України після російського обстрілу в ніч проти 20 січня.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Під атакою росіян вночі були вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення обʼєктів Чорнобильської зони відчуження. Але вже вдень усі обʼєкти заживлені у штатному режимі.

Станцію забезпечили необхідним запасом палива і резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

У Міненерго зазначають, що радіаційний фон на промисловому майданчику і в зоні відчуження в нормі. Прямої загрози для населення чи навколишнього середовища наразі немає.

Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.