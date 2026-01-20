МАГАТЕ: Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання через обстріли РФ

Унаслідок російської атаки на ранок 20 січня Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.
Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Від російських атак, які в МАГАТЕ назвали «масштабною військовою активністю», постраждали також лінії електропередачі до інших атомних електростанцій України.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що вони стежать за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.
- Чорнобильська АЕС була окупована з 24 лютого до 31 березня 2022. У ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на атомній електростанції — там спалахнула пожежа. Радіаційний фон не підвищувався, хоча пошкодження були суттєві.
- У грудні МАГАТЕ заявило, що захисна арка над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не може повністю утримувати радіоактивні матеріали після удару російського дрона в лютому.