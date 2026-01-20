Дрони-перехоплювачі, Гренландія і справа Тимошенко. Головне з розмови президента Володимира Зеленського з журналістами

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Серед тем були ситуація в енергетиці, російські атаки і українська ППО, запрошення від США долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази, ситуація довкола Гренландії і монобільшості «Слуги народу» у Верховній Раді. Ось головне з розмови.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Президент не поїхав на форум у Давос через критичну ситуацію в українській енергетиці. Він готовий поїхати, якщо будуть готові якісь угоди до підписання. Наприклад, зараз від української команди у Давосі є сигнали, що майже закінчили документ про відновлення України.

Зеленський впевнений, що якщо поїде у Давос, то зустрінеться там з президентом США Дональдом Трампом.

Президент додав, що переговори зі США не зайшли у глухий кут. Після останньої зустрічі української й американської команд у Флориді не було коментарів, але просто треба було більше комунікувати.

Запрошення до «Ради миру»

Президент США Дональд Трамп запросив Зеленського долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази. Запрошення опрацьовують українські дипломати.

Наразі Зеленському складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій Раді, куди також запрошені Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Financial Times з посиланням на два джерела писало, що перш ніж прийняти запрошення, Зеленський хоче краще зрозуміти, як функціонуватиме Рада, чи має Трамп намір зробити так, щоб вона діяла незалежно, і чи не замінить ця Рада ту, про яку йдеться у проєкті мирного плану щодо російсько-української війни.

Раніше FT з посиланням на джерела писало, що в Білому домі є ідея розширити мандат «Ради миру» щодо Гази на інші гарячі точки, зокрема на Україну та Венесуелу.

У суботу президент Аргентини Хавʼєр Мілей опублікував лист Трампа з запрошенням долучитися до Ради. У ньому Трамп пише, що Рада має продемонструвати новий підхід, щоб вирішити «глобальний конфлікт».