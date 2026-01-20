Із сирійської вʼязниці втекли двісті бойовиків «Ісламської держави»

Міністерство внутрішніх справ Сирії повідомило, що з вʼязниці міста Аль-Шаддаді втекли близько 200 бойовиків «Ісламської держави». 130 втікачів уже затримали, а пошуки інших — продовжують.

Про це пише Al-Jazeera.

Урядові війська зайняли Аль-Шаддаді після домовленості 18 січня з владою Сирійського Курдистану про інтеграцію регіону. Угода стала наслідком дводенного наступу урядових збройних сил на території автономії. За цею ж угодою центральний уряд має взяти під контроль вʼязниці, де утримують понад 8 000 членів «Ісламської держави».

У той же час курдське медіа Rudaw із посиланням на речника очолюваних курдами Сирійських демократичних сил пише про втечу близько 1 500 бойовиків ІД. Сирійська влада звинувачує курдів у тому, що саме вони випустили вʼязнів. Курди заявляють: це зробили сили, повʼязані з урядом.