Уряди Сирії та Сирійського Курдистану підписали угоду про повну інтеграцію регіону

Центральний уряд Сирії та уряд автономії Сирійський Курдистан (Рожава) 18 січня підписали угоду про припинення вогню та повну інтеграцію регіону.

Про це пише The New York Times.

Угода з 14 пунктів стала наслідком дводенного наступу урядових збройних сил на території автономії. 17 січня урядові війська захопили у Сирійських демократичних сил (СДС) дамбу, два нафтові родовища та військову авіабазу. 18 січня сирійські військові захопили греблю Євфрату — один з найважливіших водо- та гідроелектричних обʼєктів країни. Представники Міністерства енергетики повідомили сирійським державним медіа, що контроль над греблею допоможе уряду підтримувати постачання води та електроенергії по всій країні.

Мапа Сирії 16 січня. Liveuamap Мапа Сирії 19 січня. Liveuamap Мапа Сирії 16 січня. Мапа Сирії 19 січня. Liveuamap

За новою угодою Сирійські демократичні сили лише передадуть урядовим військам дві з трьох підконтрольних провінцій — Рака і Дейр-ез-Зор. Лише одна провінція — північно-східна Аль-Хасака залишиться під контролем СДС.

Центральний уряд візьме відповідальність за пункти перетину кордону, а також призначить губернаторів в усі провінції — урядові установи перейдуть під контроль Дамаска. Також центральна влада візьме під контроль усі газові та нафтові родовища і вʼязниці, де утримують понад 8 тисяч членів «Ісламської держави».

Курдам залишили лише культурну автономію — без політичної. У пʼятницю президент Сирії Ахмед аш Шараа юридично визнав курдську мову національною поряд з арабською, а Новруз — новий рік іранських народів, яким є курди, — державним святом.