Росіяни атакували Харків, Запоріжжя та Словʼянськ. Є загиблі й постраждалі

Серед дня понеділка, 19 січня, російські війська вчергове атакували українські регіони — загинули та постраждали мирні мешканці.

Зокрема, по Харкову росіяни тричі били КАБами й влучили в приватний сектор Слобідського району — пошкоджено 30 будинків, один зруйнований.

За даними ОВА, загинула 69-річна жінка, ще десять людей постраждали, двох з них — госпіталізували. Такі наслідки станом на 16:38.

У Запоріжжі через удар російського дрона поранені дві жінки — 72 і 75 років, повідомляє керівник ОВА Іван Федоров. Загорілись будинок і гараж.

Двічі під атакою РФ сьогодні було місто Словʼянськ на Донеччині — від російських авіаударів загинула одна людина, ще двоє — поранені, повідомляє начальник МВА Вадим Лях. У місті пошкоджено щонайменше 23 приватних будинки, автівки та склади.