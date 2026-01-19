FT: ЄС хоче запровадити мита на €93 мільярди проти США у відповідь на тарифи Америки через Гренландію

Європейський Союз хоче запровадити тарифи на американські товари на суму €93 мільярди або інші обмеження проти бізнесу зі США у відповідь на заяви президента Дональда Трампа щодо мит через Гренландію.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
За словами джерел, мета ЄС — знайти компроміс і не допустити глибокого розколу в західному військовому альянсі, який міг би становити загрозу для безпеки Європи. Саме тому тарифні та інші обмеження розглядають як інструмент тиску перед ключовими переговорами з Трампом у Давосі.
«У нас є чіткі інструменти для відповіді, якщо це триватиме. Трамп використовує чисто мафіозні методи», — сказало одне із джерел. Водночас, за його словами, ЄС намагається публічно закликати до спокою і дати американському президентові можливість відступити.
Франція закликала застосувати Anti-Coercion Instrument. Париж і Берлін координують спільну позицію — міністри фінансів двох країн мають провести зустріч у Берліні перед переговорами з колегами з інших держав ЄС у Брюсселі.
Крім того, найбільші політичні сили Європарламенту вирішили відкласти голосування за зниження мит на американські товари в межах торговельної угоди, укладеної торік. Це розглядають як перший крок до можливої ескалації.
Дональд Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі в середу та четвер. Очікується, що він проведе закриті переговори з європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також візьме участь у дискусії щодо підтримки України.
Зустріч радників із національної безпеки західних країн у Давосі, яку спочатку планували присвятити Україні та мирним переговорам із Росією, терміново переформатували. Значну частину часу тепер відведуть обговоренню кризи навколо Гренландії.
- Трамп 17 січня заявив, що з 1 лютого США запровадять мита у 10% проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, якщо ці країни виступатимуть проти ідеї переходу Гренландії під контроль США. Трамп давно називає острів критично важливим для американської безпеки та не відкидає силового сценарію.
- Перед цим кілька європейських країн на прохання Данії направили до Гренландії невеликі військові контингенти. Це ще більше загострило відносини між Вашингтоном і європейськими союзниками. Однак наступного дня після анонсу запровадження мит Німеччина покинула військові навчання.