У Нью-Йорку створили мурал, присвячений вбитій у США українці Ірині Заруцькій

У нью-йоркському окрузі Бруклін зʼявився мурал на честь української біженки Ірини Заруцької, яку в серпні 2025 року зарізали на станції швидкісного трамвая у штаті Північна Кароліна.

Про це пише New York Post.

Велике зображення Ірини Заруцької займає три поверхи будинку в бруклінському районі Бушвік.

Стінопис створив американський стріт-артист Бен Келлер, відомий меморіальними проєктами, присвяченими жертвам насильницьких злочинів.

«Я розпочав цю кампанію, щоб історія Ірини не зникла. Її вбивство є перехрестям багатьох проблем, що турбують американське суспільство. Наприклад, одна з них — прогресивний підхід до боротьби зі злочинністю», — сказав Келлер у коментарі New York Post.

Створення муралу профінансував бізнесмен Ілон Маск — він виділив $1 млн. Також долучилися IT-підприємець Йоган МакКейб, виділивши $500 тисяч, та приватні донори.

Місцеві жителі Бушвіка зреагували на появу муралу неоднозначно. Частина мешканців схвалила таку ініціативу, у соцмережах висловлювали сум і співчуття з приводу загибелі українки.

Але пізніше деякі користувачі почали називати стінопис «пропагандою фашистів, які виступають проти іммігрантів». У соцмережах обурювалися, що прихильники президента США Дональда Трампа, які «не підтримують ані українців, ані біженців», використали трагедію для просування власних політичних наративів і спроби розпалити расову напругу.

«Це потрібно зняти. Звичайно, вона [Ірина Заруцька] заслуговує на вшанування, але використовувати її пам’ять для розпалювання расової напруги — це ненормально. Мотивація, що стоїть за цим, є злою», — написав один зі користувачів у Reddit.

Водночас підприємець Йоган Маккейб, який фінансував проєкт, каже, що негативних відгуків на мурал значно менше, аніж позитивних.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Йому загрожує смертна кара. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

У мережі зʼявилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного. Згодом чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив українку.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки Ірини Заруцької.