Авіакомпанії США отримали попередження про можливу військову активність над Центральною та Південною Америкою

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) попередила американські авіакомпанії про можливі військові дії та перешкоди роботі GPS у повітряному просторі над Центральною та Південною Америкою.

Про це повідомляє FAA, передає Reuters.

Попередження стосується повітряного простору над Мексикою, країнами Центральної Америки, Еквадором, Колумбією, а також східною частиною Тихого океану. Воно набуло чинності 16 січня і діятиме щонайменше 60 днів.

У FAA зазначили, що потенційні військові дії та втручання в роботу навігаційних систем можуть створювати ризики для цивільної авіації на всіх етапах польоту — від зльоту до посадки.

Авіакомпаніям рекомендували уважно відстежувати оновлення, готуватися до можливих змін маршрутів і вживати додаткових заходів безпеки.

Мексиканська влада вже зреагувала на заяву FAA, наголосивши, що йдеться лише про запобіжний захід для американських операторів. Повітряний простір Мексики не закривали, а робота місцевих авіакомпаній залишається без змін.

Попередження з’явилося на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні після операції США у Венесуелі, внаслідок якої був затриманий її лідер Ніколас Мадуро. Це посилило напруженість у відносинах Вашингтону з низкою країн Латинської Америки.

Аналітики вказують, що такі застереження можуть змусити авіакомпанії змінювати маршрути або оминати окремі зони, що потенційно призведе до затримок рейсів, додаткових витрат і коригування міжнародних розкладів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також розгорнула військові сили в південній частині Карибського басейну та не виключає нових дій проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії.