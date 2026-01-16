Україна з Британією в лютому запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

Україна й Велика Британія з лютого запускають щомісячне спільне виробництво тисяч дронів-перехоплювачів Octopus.

Про домовленості заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час першого Форуму 100-річного партнерства між Україною та Велика Британією, який відбувся 16 січня в Києві.

Сибіга також зазначив, що Британія вирішила щороку в найближчі роки виділяти понад 170 млрд гривень на оборону України. Крім того, Лондон посилив санкції проти Росії, зокрема проти так званого тіньового флоту: під обмеження потрапили понад 540 танкерів.

Форум відбувся в річницю підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією. У заході взяв участь глава МЗС Британії Девід Ламмі, а також дипломати, депутати та керівництво Верховної Ради.