Дрон-перехоплювач Octopus запустили в серійне виробництво

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Дрон-перехоплювач Octopus запустили у серійне виробництво в Україні. Він має збивати ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологію передали першим трьом виробникам. Ще 11 — готують виробничі потужності.

Octopus — це дрон української технології, який розробили у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони повідомляло про плани щодо тисяч таких дронів для України щомісяця.

За словами Шмигаля, здібності дрона підтверджені в бою. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

  • 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ — Безпілотні системи протиповітряної оборони.
  • Ідеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські «шахеди» з високою ефективністю — 70% і більше. «Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами», — зазначив головком.
  • 7 листопада президент Зеленський призначив командувачем нового роду військ полковника Юрія Черевашенка. Він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.