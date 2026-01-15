Reuters: США вже вшосте арештували танкер, пов’язаний з Венесуелою

У четвер, 15 січня, США вже вшосте заарештували танкер, який, імовірно, перевозив венесуельську нафту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Назву судна співрозмовники не розголошують.

Видання також підкреслює, що пізніше цього дня американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.

«Полювання» США на венесуельські танкери

США посилили блокаду експорту венесуельської нафти після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Раніше американські військові вже затримали пʼять суден у міжнародних водах, зокрема танкер Bella 1 під російським прапором і M-Sophia без прапора.

На борту танкера Bella 1 перебували 17 українських громадян, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Вашингтон заявив, що екіпажі затриманих суден притягнуть до відповідальності.

14 січня повідомлялося, що уряд США подав кілька цивільних позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні, щоб конфіскувати десятки танкерів, повʼязаних із Венесуелою. У Штатах стверджують, що Венесуела, Росія та Іран використовують тіньовий флот для того, аби перевозити підсанкційну нафту.

Лише з початку січня 15 таких танкерів змінили свої прапори на російські. Таким чином судна тіньового флоту сподіваються уникнути переслідувань.