Домашніх тварин не можна використовувати в рекламі та без показань обрізати хвости й кігті — Рада ухвалила закон

Верховна Рада 15 січня прийняла за основу законопроєкт № 11328, який посилює захист домашніх тварин.
Про це йдеться в картці законопроєкті на сайті Ради.
Законопроєкт запроваджує норми Конвенції про захист домашніх тварин і посилює вимоги до їхнього утримання та використання.
Він визначає такі терміни як «інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами», «залишення тварин напризволяще», «належні умови утримання тварин», «благополуччя тварин», «особа, яка утримує домашню тварину», «племінна домашня тварина», «догхантери».
Документ забороняє використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках і змаганнях, якщо організатори не забезпечили належних умов або якщо такі заходи можуть нашкодити здоровʼю тварин.
Також законопроєкт забороняє операції для зміни зовнішності тварин або з інших нелікувальних причин. Йдеться, зокрема, про купірування (обрізання) хвостів і вух, позбавлення голосу, видалення зубів і кігтів.
Виняток — медичні показання, рішення ветеринарного лікаря або операції для запобігання розмноженню.
- У 2021 році Верховна Рада проголосувала закон, який забороняє жорстоке ставлення і знущання над тваринами. Закон забороняє бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, заподіювати тваринам біль або страждання, дресирувати їх у спосіб, який завдає шкоди здоровʼю і загальному стану, а також топити, душити, труїти та застосовувати щодо тварин електричний струм.