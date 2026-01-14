Fox News: США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн. Серед них Росія

З 21 січня США на невизначений термін призупиняють видачу віз громадянам 75 країн. Серед них Росія, Іран, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Про це пише Fox News з посиланням на службову записку Державного департаменту США, з якою ознайомилися журналісти.

Під час паузи Держдепартамент має переглянути процедури перевірки при видачі віз. Це пояснюють необхідністю запобігти вʼїзду людей, які потім будуть отримувати соціальну допомогу у Сполучених Штатах.

У листопаді 2025 року Держдепартамент США розіслав до консульств доручення відмовляти у візах заявникам, які, як вважається, покладаються на державні виплати. Це судження враховує широкий спектр факторів: стан здоровʼя, вік, володіння англійською мовою, фінанси та навіть потенційну потребу в довгостроковій медичній допомозі.