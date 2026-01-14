Єврокомісія надасть Україні підтримки на €90 мільярдів у 2026–2027 роках. Куди спрямують кошти

Європейська комісія затвердила пакет пропозицій для фінансової підтримки України протягом 2026–2027 років. Загальна сума допомоги становитиме €90 мільярдів, з яких дві третини підуть на військові потреби, решта — на бюджетну підтримку держави.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Пакет включає:

кредит Україні на €90 мільярдів;

зміни до механізму фінансової допомоги Україні (Ukraine Facility);

зміни до бюджетного регламенту ЄС для покриття цієї позики.

Ця допомога структурована у два компоненти: приблизно €60 мільярдів виділять на військові потреби, ще €30 мільярдів — як загальну бюджетну підтримку. Вона спрямована на те, аби зміцнити обороноздатність України, забезпечити функціонування держави та її основних служб, а також інтегрувати її з оборонною промисловою базою ЄС.

ЄС також залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення позики. Фінансування здійснюватимуть через спільні запозичення ЄС.

Після цього Європарламент та Єврорада мають розглянути пакет. Після ухвалення Єврокомісія разом з українською владою підготує всі кроки для виплати першого траншу кредиту вже у другому кварталі 2026 року.