Бійка біля школи в Польщі: міська влада заявила, що вчитель не ображав українських учнів, і назвала відео «змонтованим»

У справі бійки біля школи в польському Слупську, після якої постраждали українські підлітки, міська влада оприлюднила власні висновки. В уряді міста заявили, що вчитель не називав українських учнів «покидьками», а аудіозапис, який поширили в мережі, був «змонтований» і «маніпулятивний».

Про це повідомляє TVN24.

У відповіді на запит міської радниці влада Слупська повідомила, що конфлікт почався під час занять, коли двоє учнів з України поводилися зневажливо під час показу фільму до Дня незалежності Польщі. Учитель зробив їм зауваження.

За версією мерії, пізніше один з українських учнів напав на польського школяра вже за межами школи. До нього приєдналися ще кілька підлітків. Польського учня, за його словами, штовхали та змушували ставати на коліна й вибачатися. Після цього до конфлікту долучилися інші, що й призвело до бійки.

У міській владі також заявили, що запис із голосом учителя був «порізаний і змонтований». Сам педагог у поліції заперечив, що називав українських учнів «покидьками». Він стверджує, що частина слів на записі могла бути згенерована штучним інтелектом. Учні також не підтвердии образ з боку вчителя.

Наразі педагог перебуває на лікарняному. У мерії також наголосили, що заняття, на яких стався конфлікт, не завершуються іспитом у цій школі, а сам учитель не може бути екзаменатором для цієї групи.