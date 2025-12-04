У Польщі вчитель називав українських школярів «покидьками» — потім їх побили старшокласники біля школи

Польський адвокат Давід Денерт опублікував відео, як учитель зі Слупської будівельної школи називає українських школярів «покидьками», а також каже, що вони не складуть його предмет, бо він їм «доведе, хто такий поляк». Згодом цих школярів після уроків побили польські однолітки.

Про це пише польське медіа Onet.

Денерт каже, що не представляє постраждалих, але бере участь у справі — до нього звернувся батько одного з українських учнів. Адвокат написав листа до управління освіти та директора школи.

Також повідомлялося, що той вчитель казав про українських школярів, що «українці користуються польськими послугами».

Побиття українських школярів

Журналісти Onet поспілкувалися з одним із батьків постраждалих. Він розповів, що у Слупській будівельній школі проходив курс, де навчалися учні з різних шкіл. У класі навчались двоє українців. Один із польських учнів на уроках часто вмикав на телефоні звуки падаючих бомб і ракет, звертаючись до українців зі словами: «Час ховатися».

На адресу українців також лунали інші образливі висловлювання. Зі слів батька випливає, що вчитель жодним чином не реагував. Навпаки, він сам зневажливо відгукувався про українців.

У якийсь момент один з українців почав записувати коментарі вчителя, які знайшли відгук у деяких польських учнів. «Один з них підійшов до вчителя і сказав: «Ось чому я тебе поважаю».

Потім українців побили біля школи після уроків. Нападниками були учні старших класів.

Українські школярі йшли до автобусної зупинки. За ними йшла група польських учнів, які нібито кричали образи про українців та Україну. У цій групі також був учень, який під час уроків програвав записи падаючих бомб і ракет.

У якийсь момент між групами спалахнула перепалка. Один з польських учнів дістав телефон, зателефонував і крикнув: «Українці вже тут». За мить зі школи вискочили два великі хлопці. Одному з українців зламали ніс. Один з польських школярів тримав його, а інший вдарив.

Заява в поліцію

Коли мати одного зі школярів вирішила звернутись до поліції — їй відмовили, сказали, що немає дільничного офіцера. Але наступного дня вона знову прийшла до відділку поліції. Лише тоді поліцейські відреагували на повідомлення про напад біля школи. Одна з жертв отримала перелом ключиці, у іншої — під питанням струс мозку.

У поліції на закиди, що вони не прийняли заяву, відповіли, що один із хлопців звернувся до поліцейської дільниці разом з батьками, і через отримані травми йому порадили звернутися до медичного закладу. Заяву прийняли наступного дня. Наразі поліція не висунула жодних звинувачень.

Журналісти не змогли звʼязатися з директором школи. Неофіційно їм стало відомо, що зазначений вчитель зараз на лікарняному, а його справою займається Рада з освіти.

Генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий заявив, що Україна «не просить нічого конкретного — лише справедливого та обʼєктивного розгляду справи».