Росія пошкодила консульство Польщі в Одесі під час нічного обстрілу

Польське консульство в Одесі постраждало від російського обстрілу у ніч проти 13 січня. Працівники установи не постраждали.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевіор.

«Ще одна ніч російського терору. Внаслідок нічного бомбардування пошкоджено польський консулат в Одесі. Ніхто з наших співробітників не зазнав травм. Велика повага всій команді МЗС, яка працює в Україні», — написав Вевіор у X.

Наразі деталі про масштаби пошкоджень консульства та можливість його подальшої роботи уточнюють.