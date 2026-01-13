Росіяни вночі атакували передмістя Харкова і центр Одеси — є загиблі та поранені

Російські війська в ніч проти 13 січня завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Найбільше від ворожих ударів потерпали Харківщина й Одеса.

Так, у передмісті Харкова російські дрони влучили по території поштового термінала. За даними ОВА, станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих і шістьох поранених. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких — з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Ще один російський БпЛА вдарив по дитячому санаторію в Шевченківському районі Харкова. Там сталася пожежа, минулося без постраждалих.

Крім того, двічі за ніч росіяни били по центру Одеси — постраждали пʼятеро мешканців, повідомляє Одеська МВА. У місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, дитячий садок і школа.