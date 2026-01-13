Прокурори вимагають смертної кари для колишнього президента Південної Кореї

Прокурори вимагають винести смертний вирок колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю. Його звинувачують в очоленні повстання у звʼязку з невдалою спробою запровадити військовий стан у ніч проти 4 грудня 2024 року.

Про це пишуть The Korea Times і BBC.

Суд у Сеулі заслухав заключні аргументи на процесі над Юном. Той заперечує звинувачення та стверджує, що воєнний стан був символічним жестом, аби привернути увагу громадськості до правопорушень опозиційної Демократичної партії.

Очолення повстання карається смертною карою або довічним увʼязненням. Згідно з південнокорейським законодавством прокурори повинні звернутися до судді з проханням про одне з цих обвинувачень у злочині повстання.

Південна Корея не страчувала нікого з 1997 року. У 1996 році колишнього військового диктатора Чон Ду Хвана засудили до смертної кари за захоплення влади в результаті військового перевороту в 1979 році, однак пізніше його вирок замінили на довічне увʼязнення.

Прокурори у справі Юна стверджують, що хоча під час його спроби запровадити воєнний стан ніхто не загинув, наміри Юна були не менш жорстокими. Прокурори викликали до суду військового командира, який засвідчив, що Юн наказав арештувати законодавців, а також надали як доказ службову записку, яку склав колишній офіцер та один із планувальників воєнного стану. У ній міститься пропозиція «позбутися» сотень людей, включно з журналістами, профспілковими активістами та законодавцями.

Проти колишнього президента висувають й інші звинувачення. Минулого місяця прокурори вимагали для нього 10-річного увʼязнення за перешкоджання правосуддю та інші звинувачення, повʼязані з його спробою запровадити воєнний стан.

Суд над Юном у справі про повстання обʼєднали з судовими процесами над двома іншими високопоcадовцями його адміністрації — колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном та колишнім начальником поліції Чо Чжі Хо. Судове рішення очікують у лютому.