Росіяни вночі вдарили по Україні 25 ракетами та майже 300 дронами. Скільки збила ППО і що відомо про наслідки

У ніч проти 13 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів і 293 безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові знешкодили 240 російських безпілотників, дві з 18 балістичних «Іскандер-М»/зенітних керованих ракет С-300 і пʼять із семи крилатих ракет «Іскандер-К». Решта ракет і 48 БпЛА влучили у 24 місцях.

Крім Харківщини, де від удару по сортувальному центру «Нової пошти» загинули чотири людини та ще шість — постраждали, росіяни атакували балістикою Дніпропетровщину, Київщину та Запорізьку область.

На Київщині наслідки атаки РФ фіксують у Вишгородському, Броварському та Фастівському районах — там пошкоджені будинки, автівки, господарча будівля. У Києві та Бучанському районі ввели екстрені відключення світла.

У Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровщини від атаки дронів постраждали жінка і чоловік, повідомляють в ОВА. Горіли будинки та обʼєкти інфраструктури.

На Житомирщині під атакою цієї ночі була критична інфраструктура — зайнялися пожежі, минулося без постраждалих.

В Одесі через російську атаку суттєво пошкоджені два енергооб’єкти ДТЕК — без світла залишаються майже 47 тисяч родин. Тим часом кількість постраждалих від ударів Росії по центру міста вночі зросла до шести, двох людей госпіталізували.