Школяру з Києва, який напав з ножем на вчительку й однокласника, оголосили підозру в замаху на вбивство

Підліток, який напав з ножем на класну керівницю та свого однокласника в одній зі шкіл Києва, отримав підозру у вчиненні замаху на життя двох людей.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, зранку 12 січня учень девʼятого класу прийшов до своєї школи з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом і два ножі. У вбиральні він надів балаклаву та шолом і пішов до класу, де вже почався урок.

Підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець завдав їй ударів ножем. Потім він поранив свого однокласника.

Після нападу хлопець вибіг у вбиральню і поранив сам себе.

39-річна вчителька та 14-річний учень досі в лікарні в тяжкому стані. Нападник теж у лікарні під наглядом правоохоронців.

У телефоні хлопця знайшли листування з російськими спецслужбами.