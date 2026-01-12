Українські військові встановили прапор на будівлі міськради Куп’янська

Бійці корпусу Нацгвардії «Хартія» завершують зачистку Куп’янська, що на Харківщині. Під контроль повернули будівлю міської ради.

Про це 12 січня повідомили в «Хартії».

Військові розвідувально-ударної групи 4 батальйону бригади «Хартія» встановили над будівлею мерії в центрі Купʼянська державний прапор України.

Зараз українські бійці завершують зачистку міста.

«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів — усьому, що ми називаємо методом “Хартії”, — можна успішно зупиняти і знищувати ворога», — сказав командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.

Військові 4 батальйону «Хартії» також показали унікальні кадри штурму Куп’янської мерії.