Українські війська заблокували росіян в Куп’янську та зачистили деякі райони міста

Юлія Завадська
Українські підрозділи успішно заблокували ворожі сили в Куп’янську та провели зачистку північно-західних кварталів. У межах операції ударне угруповання «Хартія» прорвалося до річки Оскіл, перерізало логістику противника і продовжує вибивати окупантів з центральних районів міста.

Про це повідомляють командування корпусу НГУ «Хартія» і Deep State.

За даними Deep State, у результаті операції Сили оборони заблокували російські війська у Купʼянську та повністю зачистили північно-західні околиці міста.

Планування та командування операцією здійснював 2 корпус НГУ «Хартія» у взаємодії з тактичною групою «Куп’янськ». Операція проходила під безпосереднім контролем головнокомандувача ЗСУ Сирського та командувача НГУ Півненка.

До складу ударного угруповання ввійшли:

  • бригада «Хартія»,
  • 475 штурмовий полк «Код 9.2» 92 штурмової бригади,
  • підрозділи Іноземного легіону ГУР МО,
  • 144 механізована бригада.

Підрозділи прорвалися до річки Оскіл і перекрили логістику росіян, а також звільнили Кіндрашівку, Радьківку, їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська.

За період з 22 вересня до 12 грудня знищено 1 027 російських військових, 291 — поранено, 13 — взято в полон. Понад 200 окупантів наразі перебувають в оточенні.

Операція триває — ворог утримує кілька локацій у центральній частині Куп’янська, де триває зачистка.

Президент України Володимир Зеленський також відвідав Купʼянськ і привітав Українських бійців.

«Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни», — йдеться у його дописі.

  • У вересні обстановка навколо Купʼянська на Харківщині загострилася, а в жовтні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів, що російські війська оточили українські війська в місті. Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання «Хартія», яке взяло на себе операцію з ліквідації російського прориву. Планування і керівництво — 2 корпус НГУ «Хартія» разом із ТГр «Куп’янськ» під контролем Сирського та командувача НГУ Півненка.