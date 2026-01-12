Компанія Mattel випустила першу у світі ляльку Barbie з аутизмом

Американська компанія-виробник іграшок Mattel представила першу в історії ляльку Barbie з розладом аутистичного спектра.

Про це йдеться у повідомленні компанії 11 січня.

Ляльку створили у співпраці з некомерційною правозахисною організацією Autistic Self Advocacy Network (ASAN), яку представляють люди з аутизмом. Розробка тривала понад 18 місяців.

Нова Барбі доповнила колекцію Barbie Fashionistas, яка включає ляльок з різними відтінками шкіри, типів волосся, тілобудови й форм інвалідності.

Лялька з розладом аутистичного спектра має рухливі лікті та запʼястя, що дозволяє їй виконувати повторювані рухи, як-от помахування руками та інші жести, що допомагають людям з аутизмом обробляти сенсорну інформацію або виражати хвилювання.

Її погляд трохи спрямований убік — це відображає те, як деякі люди з аутизмом уникають прямого зорового контакту.

На пальці ляльки — рожевий спінер, який допомагає зменшити стрес. Також Барбі має рожеві навушники з шумопоглинанням, щоб зменшити сенсорне перевантаження, та планшет із кнопками, що символізує пристрій додаткової й альтернативної комунікації, яким користуються люди з порушеннями мовлення.

Лялька вбрана у фіолетову сукню в тонку смужку з короткими рукавами та спідницею вільного крою, щоб мінімізувати контакт тканини зі шкірою. Фіолетове взуття доповнює вбрання на плоскій підошві для стійкості та свободи рухів.

«Ця лялька, разом з усією колекцією Fashionistas, може допомогти дітям краще зрозуміти навколишній світ під час гри. Це ще один крок до того, щоб зробити бренд Barbie більш інклюзивним», — кажуть у компанії.

Експерти й батьки підкреслюють, що іграшки мають значення, адже вони формують у дітей уявлення про норму й різноманіття, а також передають меседж, що відмінність не є чимось неправильним.

На честь запуску іграшки Mattel пожертвує більш ніж тисячу ляльок провідним дитячим лікарням США. Перша в історії Barbie з аутизмом вже доступна у Mattel Shop та в основних роздрібних магазинах.