«Гамнет», «Юнацтво» та «Одна битва за іншою»: переможці 83-го «Золотого глобуса»

В американському Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головними переможцями в номінаціях кіно стали фільми Пола Томаса Андерсона та Хлої Чжао.
Про це пише Associated Press.
Драматичним фільмом року визнали «Гамнет» Хлої Чжао, а найкращим у жанрі комедії або мюзиклу став «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона. Анімаційний фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» отримав нагороду за найкращу анімацію.
Серед іноземних стрічок перемогу здобула бразильська картина «Таємний агент», з-поміж акторів і акторок у драмі найкращими стали Вагнер Моура за роль у фільмі «Таємний агент» і Джессі Баклі за роль у «Гамнеті».
У категорії комедії або мюзиклу нагородили Тімоті Шаламе за картину «Марті Супрім. Геній комбінацій» та Роуз Бірн за роль у «Я не залізна». В номінаціях другого плану відзначили Теяну Тейлор і Стеллану Скашгорд.
У телевізійних номінаціях найкращими стали драматичний серіал «Пітт», комедійний «Кіностудія» та мінісеріал «Юнацтво». Акторські відзнаки дісталися Рі Сігорну, Ноа Вайлі, Джину Смарту, Сету Роґену, Мішель Вільямс і Стівену Грему.
Пол Томас Андерсон отримав дві нагороди за режисуру і сценарій «Одної битви за іншою», а фільм «Грішники» Раяна Куглера відзначили за касові досягнення. У розважальних номінаціях Рікі Джервейс отримав нагороду за стендап-шоу «Смертність», а найкращим подкастом став Good Hang with Amy Poehler.
Саундтреком року визнали роботу Людвіга Йоранссона для «Грішників», а піснею року — Golden з «Кейпоп-мисливиці на демонів».
- Американську кінопремію «Золотий глобус» присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року. У 2024-му до 25 номінацій додали дві нові — «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».
- У 2025 році головну нагороду року здобув фільм «Бруталіст». Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу в 10 номінаціях — це найбільша кількість нагород торік.