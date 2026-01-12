«Гамнет», «Юнацтво» та «Одна битва за іншою»: переможці 83-го «Золотого глобуса»

В американському Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головними переможцями в номінаціях кіно стали фільми Пола Томаса Андерсона та Хлої Чжао.

Про це пише Associated Press.

Драматичним фільмом року визнали «Гамнет» Хлої Чжао, а найкращим у жанрі комедії або мюзиклу став «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона. Анімаційний фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» отримав нагороду за найкращу анімацію.

Серед іноземних стрічок перемогу здобула бразильська картина «Таємний агент», з-поміж акторів і акторок у драмі найкращими стали Вагнер Моура за роль у фільмі «Таємний агент» і Джессі Баклі за роль у «Гамнеті».

У категорії комедії або мюзиклу нагородили Тімоті Шаламе за картину «Марті Супрім. Геній комбінацій» та Роуз Бірн за роль у «Я не залізна». В номінаціях другого плану відзначили Теяну Тейлор і Стеллану Скашгорд.

У телевізійних номінаціях найкращими стали драматичний серіал «Пітт», комедійний «Кіностудія» та мінісеріал «Юнацтво». Акторські відзнаки дісталися Рі Сігорну, Ноа Вайлі, Джину Смарту, Сету Роґену, Мішель Вільямс і Стівену Грему.

Пол Томас Андерсон отримав дві нагороди за режисуру і сценарій «Одної битви за іншою», а фільм «Грішники» Раяна Куглера відзначили за касові досягнення. У розважальних номінаціях Рікі Джервейс отримав нагороду за стендап-шоу «Смертність», а найкращим подкастом став Good Hang with Amy Poehler.

Саундтреком року визнали роботу Людвіга Йоранссона для «Грішників», а піснею року — Golden з «Кейпоп-мисливиці на демонів».