В уряді розповіли, коли стабілізують енергосистему після масованих атак РФ

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд розраховує на суттєве покращення ситуації з електро- та теплопостачанням у Києві до четверга, 15 січня.
Про це вона написала у телеграмі.
За її словами, протягом тижня російські війська здійснили 44 атаки по об’єктах енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів, зокрема в Києві, на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині.
Попри складні погодні умови лише за тиждень енергетики відновили електропостачання майже для 700 тисяч споживачів. У Києві подачу тепла й електроенергії відновили у рекордні строки, однак наразі діють планові та екстрені відключення.
Уряд продовжує відновлювальні роботи, нарощує імпорт електроенергії, встановлює потужні генератори, підтримує роботу медзакладів і пунктів незламності. Ключові об’єкти критичної інфраструктури не відключаються.
У ніч проти 9 січня російська армія масовано атакувала обʼєкти критичної інфраструктури, запустивши по Україні 242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», 13 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 22 крилаті ракети «Калібр» та балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». ППО подавила 226 дронів та 18 ракет.
- У ніч проти 9 січня росіяни запустили по Україні 226 дронів і 18 ракет. По Львівській області вдарили ракетою середнього радіусу дії «Орєшнік» — це вперше балістика атакувала регіон.
- У Києві через атаку загинули чотири людини, а по всьому місту ввели екстрені відключення. 10 січня через важку ситуацію в енергетиці на лівому березі перестав працювати весь електротранспорт, зникли вода й тепло.