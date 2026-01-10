Росіяни вчергове атакували Україну. Що відомо про наслідки

Вночі та вдень росіяни вчергове атакували Україну — постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина.
Про це повідомили ДСНС та Запорізька ОВА.
На Донеччині росіяни обстріляли Краматорський район, тіло загиблої дістали з-під завалів будинку, ще одна людина поранена. Також від удару виникла пожежа у Слов’янську, заявили в ДСНС.
На Сумщині у Хутір-Михайлівській громаді росіяни атакували житлові будинки. На щастя, ніхто з людей не постраждав, розповіли в ДСНС.
На Запоріжжі 51-річна жінка постраждала від удару авіабомбами по Новоукраїнці, також пошкоджений будинок, повідомили в ОВА.
У Харкові російська армія влучила по гаражах, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна у багатоповерхівках поруч. Постраждалих нема, повідомили в ДСНС.
- У ніч проти 10 січня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою та 121 ударним безпілотником. У Кривому Розі внаслідок атаки постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка. Також виникли пожежі та відключення світла, повідомили в ОВА.
- У Дніпрі внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік. У місті та області є проблеми зі світлом. Росіяни також атакували FPV-дронами Нікопольщину.