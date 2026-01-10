Росія запустила по Україні балістичну ракету та 121 дрон. Скільки знешкодила ППО

У ніч проти 10 січня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою та 121 ударним безпілотником.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та 121 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів. Близько 80 з них були «шахедами».

Дрони запускали з території Росії — з Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауди в тимчасово окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Протиповітряна оборона збила або подавила 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході України. Зафіксовані влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА у 15 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів зафіксували на одній локації.

У Кривому Розі внаслідок атаки постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка. Також виникли пожежі та відключення світла, повідомили в ОВА.

У Дніпрі внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік. У місті та області є проблеми зі світлом. Росіяни також атакували FPV-дронами Нікопольщину.