Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами: у Києві загинуло четверо людей, у Львові є влучання в критичну інфраструктуру

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих є медпрацівник, ще 19 людей, зокрема чотири медики, отримали поранення. 14 постраждалих госпіталізували.

У Дарницькому районі столиці БпЛА двічі влучив у житловий будинок. Пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків дрона спалахнула нежитлова будівля, є влучання у житлову три- та дванадцятиповерхівку, палають 16-поверховий та 9-поверховий житлові будинки. Уламки впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо.

У Печерському районі також виникла пожежа у житловому будинку та у 24-поверховій нежитловій будівлі, зруйновано останні поверхи.

У Деснянському районі дрон влучив у дах житлового будинку на рівні 18 поверху та в інший будинок на рівні нижніх поверхів — там спалахнуло кілька квартир.

У Шевченківському районі через влучання БпЛА в нежитлову будівлю спалахнула пожежа.

За даними ДТЕК, на лівому березі Києва через масовану атаку застосовані екстрені відключення, на правому — продовжують діяти графіки.

1 9















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

ДСНС повідомила, що на Київщині росіяни атакували майже всі райони. Через обстріли виникли пожежі на Броварщині — там рятувальники дістали з-під завалів цілу родину, Обухівщині та Бориспільщині.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Львові, за словами мера Андрія Садового, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Він зазначив, що поки невідомо, чи використали росіяни для удару ракети «Орєшнік». Постраждалих у місті немає.