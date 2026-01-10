Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 62 людини, влада відключила інтернет

В Ірані під час масових протестів загинули щонайменше 62 людини. Влада відключила інтернет і телефонний зв’язок, намагаючись стримати поширення заворушень.

Про це пише Reuters.

За даними правозахисної організації HRANA, з 28 грудня загинули 48 протестувальників і 14 силовиків. Відомо про загибель кількох поліцейських за останню ніч. Водночас іранська влада практично ізолювала країну від зовнішнього світу, повністю відключивши інтернет.

Через блокування зв’язку телефонні дзвінки до Ірану не проходять, а обсяг інформації з країни різко скоротився. Скасували щонайменше 17 рейсів між Дубаєм та іранськими містами. Reuters зазначає, що це ускладнило перевірку подій на місцях.

Журналіст державного телебачення у місті Решт заявив, що вулиця Шаріаті виглядає як зона бойових дій, а більшість магазинів знищили. Влада звинуватила в заворушеннях опозиційну організацію «Моджахедін-е Халк», яка базується за кордоном.

На відео сотні людей маршем ідуть вулицями Тегерану. На одному з них чути крик жінки: «Смерть Хаменеї!». Протестувальники також скандують гасла проти диктатури та на підтримку монархії, поваленої 1979 року.

Протести почалися наприкінці грудня через економічну політику. Минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція в грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети та провінційні міста й набули відкрито антиурядового характеру.

У місті Захедан, де проживає белуджська меншина, марш після п’ятничної молитви обстріляли — кілька людей поранені. Правозахисники повідомляють, що силовики відкривали вогонь по протестувальниках на півдні країни.

У телезверненні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звинуватив учасників протестів у роботі на опозиційні групи за кордоном та США. Він заявив, що Ісламська Республіка «не відступить перед вандалами», і звинуватив демонстрантів у бажанні догодити президенту США Дональду Трампу.