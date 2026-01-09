Польща підтримала екстрадицію в Україну російського археолога Бутягіна

Прокуратура Польщі погодилася з вимогою України видати російського археолога Олександра Бутягіна. Його підозрюють у незаконних археологічних розкопках на території окупованого Криму.

Про це повідомляє польський мовник RMF24.

Клопотання про екстрадицію вже передали до окружного суду у Варшаві. Прокуратура офіційно підтримала позицію України та долучила її до матеріалів справи. Суд наразі вирішує, чи залишати Бутягіна під вартою.

Росіянина затримали 11 грудня на запит української сторони — в Україні його оголосили в розшук ще у 2024 році. У Польщі він перебував проїздом із Нідерландів, де читав лекції.

Термін тимчасового арешту Бутягіна спливає 13 січня 2026 року, польський суд раніше взяв його під варту на 40 діб. У СІЗО археолога відвідували російські дипломати.

Олександр Бутягін працює в Ермітажі та з 1999 року керував археологічною експедицією в Керчі. Також Бутягін був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі.

За даними українських слідчих, унаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини. Збитки становлять понад $4,8 мільйона. В Україні йому може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Україна звернулася до Польщі з офіційним запитом про екстрадицію російського археолога ще 23 грудня.