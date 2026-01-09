У Польщі рада мовознавців обрала «дрон» словом року

Рада польських мовознавців назвала «дрон» словом 2025 року, також до трійки увійшли слова «космос» і «вето».

Про це пише польське медіа Rmf24.

Професор Єжи Бралчик сказав, що слово «дрон» відображає головні теми, які хвилювали людей минулого року. «Дрон став чимось тривожним. Ми вирішили, що він символізує 2025 рік», — пояснив Бралчик.

У голосуванні користувачів інтернету «космос» посів перше місце, «дрон» — друге, а «вето» — третє. Конкурс організував Варшавський університет, а в онлайн-голосуванні цього року взяли участь майже 1 400 людей.

У вересні 2025-го Польща вперше збивала російські безпілотники, які залетіли на її територію під час атаки Росії на Україну. У Польщі закрили аеропорти, а влада назвала інцидент «актом агресії».

У Польщі вже 15 років визначають слово року. Воно показує головні теми та події, що цікавили людей торік. Паралельно з голосуванням інтернет-користувачів слово року обирає рада мовознавців і журналістів.

Цього разу відібрали 21 слово з тих, що найчастіше траплялися в польських медіа у 2025 році. Серед них були слова «перемир’я», «суд», «космонавт», «голоси», «диверсія», «житло».

У 2024 році лінгвісти обрали словом року «коаліція», а користувачі інтернету віддали першість «штучному інтелекту». У 2023-му рада лінгвістів назвала словом року також «штучний інтелект», а інтернет-користувачі проголосували за «вибори».