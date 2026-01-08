Слово року в Україні — «переговори». Антисловом стала фраза генпрокурора Кравченка

Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної мови «Мислово» оголосив слово 2025 року в Україні. Це «переговори».

Про це йдеться на сайті словника.

Найвищий інтерес у суспільства слово викликало в середині травня, коли відбулися перші з 2022 року прямі перемовини української і російської делегацій. Паралельно зі словом «переговори» вживається питомо українське «перемовини», проте перше слово значно переважає у мовленні як спадок радянської лексикографії.

Іншими важливим словами року стали: