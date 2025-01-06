Слово року в Україні — «бусифікація». Серед популярних також «втома» і «квадробери»

Цьогоріч словом року в Україні став термін «бусифікація» — так називають примусову мобілізацію за прискореною процедурою.

Про це повідомляє словник «Мислово».

Слово утворене від кореня «бус» у значенні «мікроавтобус» та суфіксоїда «-іфікація», який вказує на дію, перетворення за тим самим принципом, що і «русифікація» або «верифікація».

Серед інших претендентів на звання слова року, що майже всі цьогоріч пов’язані з війною, словник виділив такі:

СЗЧ (самовільне залишення частини);

Курська операція;

втома;

переговори;

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);

популізм;

Магура (таку назву мають і українські морські дрони, і 47 окрема механізована бригада);

лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);

квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин).

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У 2023 році словник «Мислово» визначив словом року термін «мобілізація», а у 2022-му — фразу «русский военный корабль, иди на х*й».