Суд дозволив зняти електронний браслет з нардепки Скороход. Вона скаржилася, що не може взути зимові чоботи

Апеляційна палата ВАКС дозволила зняти з нардепки Анни Скороход електронний браслет. Замість цього їй призначили заставу 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Депутатка на суді заявила що не збирається виїжджати з України і не зможе цього зробити без закордонного паспорта.

Прокурор просив підняти заставу до понад 10 млн грн і відмовити в апеляційних скаргах захисників. Адвокат Скороход заявив, що сума застави необґрунтована.

Захисники Скороход казали, що браслет заважає їй виконувати службові обовʼязки, працювати на прифронтових територіях, а також здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.

Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що взути його не може через електронний браслет.

Справа Анни Скороход

5 грудня правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Те, що це Анна Скороход від групи «За майбутнє», підтвердили джерела «Бабеля». Її з помічниками підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабаря у $250 тисяч за застосування санкцій РНБО до компанії конкурента.

Згодом сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Після цього вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

8 грудня Скороход приходила на допит до НАБУ, після якого заявила, що відео її розмов, яке опублікували правоохоронці, — це «змонтована нарізка».

ВАКС уже присудив одному помічнику Скороход заставу 1,5 мільйона гривень, а іншого відправив під варту з альтернативою застави понад 4,5 мільйона гривень.

Самій нардепці 9 грудня Вищий антикорупційний суд призначив заставу 3,028 мільйона гривень.

9 грудня ВАКС обрав для Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн грн. Суму 12 грудня внесли, після чого суд зобов’язав нардепку носити електронний браслет.