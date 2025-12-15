За депутатку Скороход внесли понад 3 мільйони гривень застави

За народну депутатку Ганну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень. Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря.

Про це «Суспільному» повідомив адвокат нардепки Олег Бургела.

За його словами, заставу внесли «треті особи» 12 грудня. Адвокат не уточнив, про кого саме йдеться, але зазначив, що внесені гроші «не нардепки».

Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей.

Наразі депутатка перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід — захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.

Справа Анни Скороход

5 грудня правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Те, що це Анна Скороход від групи «За майбутнє», підтвердили джерела «Бабеля». Її з помічниками підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабаря у $250 тисяч за застосування санкцій РНБО до компанії конкурента.

Згодом сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Після цього вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

8 грудня Скороход приходила на допит до НАБУ, після якого заявила, що відео її розмов, яке опублікували правоохоронці, — це «змонтована нарізка».

ВАКС уже присудив одному помічнику Скороход заставу в 1,5 мільйона гривень, а іншого відправив під варту з альтернативою застави у понад 4,5 мільйона гривень.

Самій нардепці 9 грудня Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 3,028 мільйона гривень.