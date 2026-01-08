Фільм Мстислава Чернова номінували на премію Гільдії режисерів США

Фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінували на премію Гільдії режисерів США.

Про це йдеться на сайті премії.

Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про двох українських військових, які повинні подолати 2 000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. У стрічці Андріївка постає зруйнованим містом, оточеним мінними полями.

Стрічка змагатиметься в категорії «Видатні досягнення в режисурі документального кіно». Конкуренцію українському режисеру складуть роботи Гіти Гандбір («Ідеальний сусід»), Сари Хакі та Мохаммадрези Ейні («Розрізаючи каміння»), Елізабет Ло («Розсіювачка містрес»), а також Лаури Пойтрас і Марка Обенгауса («Приховування»).

Імена переможців стануть відомі під час 78-ї церемонії DGA Awards, яка відбудеться 7 лютого 2026 року в готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.