Google вперше з 2019 року обігнав Apple за ринковою вартістю компанії

Компанія Google Alphabet вперше за сім років стала дорожча за Apple. За підсумками торгів 7 січня компанію Google оцінили приблизно в $3,88 трильйона, тоді як Apple — у $3,84 трильйона.

Про це пише американський мовник CNBC.

Акції Google за день подорожчали більш ніж на 2%, тоді як акції Apple за останні п’ять днів подешевшали на понад 4%. Експерти пов’язують зміну позицій з тим, що Google активно вкладається у сферу штучного інтелекту, а Apple відстає.

У 2025 році Google стала однією з найуспішніших компаній на американській біржі. Зокрема, показала новий чип для штучного інтелекту Ironwood, а також представила оновлену модель ШІ — Gemini 3.

Загалом за рік акції Google зросли на 65% — це найкращий результат для компанії з 2009 року. Хмарний бізнес Google за дев’ять місяців 2025-го уклав великих контрактів (на суму понад $1 мільярд) більше, ніж за два попередніх роки разом.

Apple тим часом майже не бере участі в перегонах зі штучного інтелекту, які почалися після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія планувала випустити оновлену версію Siri зі штучним інтелектом ще у 2025-му, але перенесла запуск на 2026 рік.