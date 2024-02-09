Google перейменувала чат-бот Bard і запустила для Android окремий застосунок з ШІ

Компанія Google оголосила про ребрендинг її чатбота — Bard перейменували на Gemini. Також компанія випустила окремий мобільний застосунок для пристроїв Android, на заміну «Google Асистенту». Про це йдеться в блозі Google.

Функції базової версії не зміняться, вона працює на Gemini Pro 1.0 і доступна більш ніж 40 мовами, зокрема й українською, у понад 230 країнах.

Gemini Advanced

Клієнти зі США можуть за $19,99 на місяць придбати підписку на доступ до Gemini Advanced, який включає більш потужну модель штучного інтелекту Ultra 1.0. Підписники отримають 2 Тб хмарного сховища, які зазвичай коштують $9,99 на місяць, і незабаром вони отримають доступ до Gemini у Gmail та пакеті підвищення продуктивності Google.

Компанія стверджує, що Ultra 1.0 краще справляється з програмуванням, логічними міркуваннями, творчістю, а також краще розуміє контекст з попередніх розмов.

У майбутньому Gemini Advanced запропонує покращені можливості програмування, аналізу даних і роботи з різними типами контенту. Сьогодні Gemini Advanced доступний англійською мовою в понад 150 країнах і територіях, і з часом його обіцяють розширити на більшу кількість мов.

Gemini для Android

Також Google представила мобільний застосунок Gemini для Android. Мобільна версія Gemini вміє приймати текстові та голосові команди, а також здатна проаналізувати завантажене зображення або скриншот екрана.

Наприклад, ви можете сфотографувати спущене колесо і попросити інструкції, чи згенерувати власне зображення для запрошення на вечерю, або попросити допомоги в написанні текстового повідомлення.

Користувачі iOS зможуть спробувати чат-бот Geminy в застосунку Google упродовж декількох тижнів. Поки він, як Andoid-версія, буде доступний у США і лише англійською.