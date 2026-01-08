FT: Китайські хакери зламали електронні пошти співробітників ключових комітетів Конгресу США

Китайські хакери зламали електронні пошти співробітників впливових комітетів Палати представників США в рамках масштабної кампанії кібершпигунства, відомої як «Соляний тайфун».

Про це пише Financial Times з посиланням на людей, які знайомі з атакою.

Китайська розвідка отримала доступ до систем електронної пошти, якими користуються деякі співробітники комітету Палати представників з питань Китаю, а також помічники в комітетах з закордонних справ, розвідки та Збройних сил. Вторгнення виявили у грудні.

Ці атаки є останнім елементом кіберкампанії проти комунікаційних мереж США, яку проводить Міністерство державної безпеки Китаю. Воно вже кілька років використовує систему «Соляний тайфун», яка дозволяє Китаю отримувати доступ до незашифрованих телефонних дзвінків, текстових повідомлень та голосової пошти майже кожного американця, а в деяких випадках надає доступ до облікових записів електронної пошти.

За словами людей, знайомих з кампанією, «Соляний тайфун» також перехоплював дзвінки високопосадовців США протягом останніх кількох років. Марк Ворнер, головний демократ у комітеті Сенату з питань розвідки, у грудні заявив, що його «спантеличує» те, що «Соляному тайфуну» не приділяють більше уваги.

У 2024 році ФБР та інші американські агентства заявили, що спонсорована китайською державою хакерська група, яка отримала назву Volt Typhoon, проникла в енергетичні, транспортні та комунікаційні системи США таким чином, що це могло б допомогти Китаю у разі конфлікту з Америкою. Американські телекомунікаційні групи мало що зробили для захисту від «Соляного тайфуну» через величезні витрати, повʼязані з підвищенням стійкості мереж.

Міністерство фінансів США планувало запровадити санкції проти компаній, що надають послуги мобільних служб, через «Соляний тайфун» у грудні, але змінило свій курс через побоювання, що це зірве домовленості, яких президент США Дональд Трамп і очільник КНР Сі Цзіньпін досягли в жовтні.