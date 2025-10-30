Трамп уперше за 6 років зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Що вони сказали про Україну

У середу, 29 жовтня, президент США Дональд Трамп уперше з 2019 року зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на авіабазі «Кіхме» поблизу Пусана в Південній Кореї.

Про це повідомляє BBC.

Перед посадкою на літак Трамп досить докладно розповів журналістам про свою зустріч із Сі Цзіньпіном, але майже не надав деталей щодо питань, про які, як вважається, домовилися Вашингтон і Пекін.

Зокрема він сказав. що США і Китай «працюватимуть разом» над війною РФ проти України.

«Ми обоє будемо працювати разом — ми згодні, що сторони застрягли в боях, і іноді, мабуть, треба дати їм битися. Але ми будемо працювати разом над Україною», — сказав він.

При цьому він додав, що Тайвань не згадувався в обговореннях двох лідерів.

Крім того, американський президент заявив про вирішення питання щодо торгівлі рідкісноземельними металами, додавши, що «більше немає перешкод з боку Китаю». Деталей він не надав.

Вашингтон також негайно знизить мита на всі китайські товари, які були введені раніше у відповідь на надходження інгредієнтів для фентанілу до США.

За словами Трампа, Пекін також планує провести переговори з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом, зазначивши, що американська влада виступає «своєрідним арбітром» у цих дискусіях.

Він назвав переговори з Сі Цзіньпіном «великим успіхом» і «дивовижною зустріччю». Трамп додав, що відвідає Китай у квітні наступного року, а лідер КНР відвідає США «десь після цього».