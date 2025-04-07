Bloomberg: Китай обмежив експорт рідкоземельних металів у відповідь на мита Трампа

Пекін обмежив експорт рідкоземельних металів після того, як президент США Дональд Трамп застосував проти країни нові мита. Ресурси використовують у високотехнологічному виробництві — від електромобілів до зброї.
Про це повідомляє Bloomberg.
Уряд держави вирішив посилити контроль за зовнішньою торгівлею сімома видами рідкоземельних металів. Йдеться про самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. У перелік не включили два найпоширеніших метали — неодим і празеодим.
«Вони більш доступні за межами Китаю, що може зробити будь-який контроль менш ефективним. Можливо, їх виключили для того, щоб мати змогу запровадити контроль у майбутньому», — сказав професор Державного університету Бойсе в штаті Айдахо Девід Абрахам.
Це не повна заборона експорту, але тепер будь-які транші за кордон перевірятимуть ретельніше, щоб дізнатися, хто купує ресурси і з якою метою. Після запровадження заходів обсяги поставок деяких інших металів впали до нуля, адже експортерам потрібен час, щоб пройти сертифікацію.
У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що контроль над так званими товарами подвійного призначення, які можуть мати військове застосування, «відповідає інтересам нацбезпеки, стабільності в регіоні та миру у світі». Експортні обмеження не зашкодять міжнародному ланцюгу постачань, додали представники Китайської асоціації виробників кольорових металів.
- За даними американської Геологічної служби, на Китай припадає майже 70% світового видобутку рідкоземельних металів. Політику контролю давно вважають потенційною геополітичною зброєю Пекіну, враховуючи залежність США від китайських поставок, пише Bloomberg. Китай уже запровадив подібні заходи стосовно галію, германію, графіту і сурми на тлі зростання торговельної напруженості.
- 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.