Росія вербувала геймерів з Південно-Африканської Республіки на війну проти України. Для цього з ними звʼязувались через застосунок Discord.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела та документи, повʼязані з двома чоловіками, які поїхали воювати за РФ.

Чоловіки віком близько 20 років регулярно грали в шутер Arma 3. Після спілкування в Discord з людиною під ніком @Dash, вони зустрілися в Кейптауні, а потім відвідали російське консульство.

29 липня 2024 року вони вилетіли до Росії через Об’єднані Арабські Емірати. Приїхавши, африканці зустрілися з @Dash і на початку вересня підписали однорічні військові контракти. Окрім фінансової винагороди, їм пообіцяли, що вони зможуть отримати російське громадянство і здобути освіту після служби в армії.

Після кількох тижнів базової підготовки один із чоловіків вирушив на передову до України, де служив помічником гранатометника. Востаннє він виходив на зв’язок із родичами 6 жовтня, а 17 грудня його друг повідомив їм, що той загинув у бою. Місцеперебування другого чоловіка невідоме.

Медична довідка від 10 січня 2025 року, яку отримала родина, свідчить, що він загинув 23 жовтня 2024 року у Верхньокам’янському, на Луганщині.

Південноафриканці на війни проти України

У листопаді 2025 року Bloomberg повідомив, що донька колишнього президента Джейкоба Зуми була причетна до вербування 18 чоловіків з Ботсвани та Південної Африки для служби в російській армії. Їм казали, що вони нібито їдуть на курс підготовки охоронців. Через звинувачення жінка склала депутатський мандат.

Наприкінці листопада ведучу державного радіо Південної Африки заарештували разом із чотирма чоловіками після того, як поліція отримала сигнал про можливу спробу відправити їх до російської армії. Згодом їм висунули обвинувачення та звільнили під заставу. Наступне судове засідання призначене на 10 лютого.