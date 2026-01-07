«Укрзалізниця» тестує Wi-Fi у поїздах далекого сполучення

У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів пасажири всіх вагонів тепер можуть скористатися Wi-Fi. У тестовому режимі дають 10 хв безкоштовного інтернету.

Про це йдеться у заяві «Укрзалізниці».

Повноцінний інтернет протягом поїздки коштуватиме 120 грн на добу, із 5 Гб без обмежень по швидкості, а оплатити його можна онлайн через картку, Apple Pay або Google Pay.

Інтернет забезпечує обладнання Starlink, яке вже тестували на дипломатичних рейсах «Укрзалізниці». Вагони обладнані за підтримки партнера без залучення інвестицій УЗ. Якщо попит буде стабільним, послугу масштабують на інші поїзди через конкурс на постачання.